Süper Lig ekibi Rizespor'dan Emre Belözoğlu yalanlaması geldi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Emre Belözoğlu ile anlaşacağı iddialarını, kulüp yetkilisi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarla yalanladı.

İrem Yavuz
19 Eylül 2021 Pazar, 16:23
Süper Lig ekibi Rizespor'dan Emre Belözoğlu yalanlaması geldi
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Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun kredisini tükettiği yazılıyordu.

En son Fenerbahçe'de 10 hafta boyunca teknik direktörlük görevini yerine getiren Emre Belözoğlu'nun, Çaykur Rizespor için düşünüldüğü iddia edildi.

Çaykur Rizespor yetkililerinin Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalara göre, Karadeniz ekibinin Emre Belözoğlu'na teklif götürdüğü iddiaları doğru değil.

Rizespor, "Hiçbir hoca ile ilgilenmiyoruz" ifadesini kullanarak yola Bülent Uygun ile devam edileceğinin mesajını verdi.


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