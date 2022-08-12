Süper Lig maçları Hollanda’da canlı yayımlanacak

Spor Toto Süper Lig maçlarını bu sezon Hollanda'nın Ziggo Sport kanalı da canlı yayımlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 10:41
Süper Lig maçları Hollanda’da canlı yayımlanacak
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Spor Toto Süper Lig maçlarını bu sezon Hollanda kanalı da canlı verecek.

Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.

Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.


Spor Toto Süper Lig Hollanda Yayın hakkı

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