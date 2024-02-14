Süper Lig naklen yayın ihalesinde kılıçlar çekildi: Sadettin Saran sürprizi...

Süper Lig naklen yayın ihalesini hangi kurumun alacağı merak edilirken kurumlar arasındaki rekabette sürpriz bir isim öne çıktı.

Arif Kızılyalın
Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:11
Süper Lig naklen yayın ihalesinde kılıçlar çekildi: Sadettin Saran sürprizi...
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Süper Lig’de naklen yayın kılıçları çekildi. Bugün yapılan görüşmelerde Süper Lig’in naklen yayın ihalesi için mevcut ‘Katarlı’ yayıncı beIN Sports, Euro’dan Türk lirasına dönüş yapıp teminat mektubu şartına uymazken, sürpriz biçimde ön alan iş insanı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Saran Group 142 milyon Euro ve banka teminat mektubunu masaya koydu. Katarlıların teklifi ise 4 Milyar TL’de (güncel kurla 120 milyon Euro) kaldı.

Kulüpler Birliği Vakfı yayın ihalesi için teklifini geri çekti, TRT ise nabız yokluyor. Ancak iktidarın Katarlı yayııncı beIN Sports ile görüşüp Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şartnamesine uymasını isteyeceği sızan bilgiler arasında.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ise 142 milyon Euro’yu masaya koyan Saadettin Saran’a ait Saran Group’un teklifini 145-150 milyon Avro bandına çekmeye çalıştığı da öğrenildi.

Şu anki tekliflere göre eğer ikinci bir görüşme yapılmazsa Saran Group Süper Lig’in yeyi yayıncısı olacak, ayrıca alt liglerin yayın hakkını da elde edecek. Saran Group’un masaya koyduğu 142 milyon Euroluk teklif bazı kulüp başkanlarınca Cumhuriyet’e doğrulandı.

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İhale şartnamesini alan şirket ve kurumlar ise şöyle:

Saran Group

beIn Media Group

TRT

Kulüpler Birliği Vakfı


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