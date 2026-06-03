2026-2027 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte taraftarların gündemindeki en önemli konulardan biri de yeni sezonun başlangıç tarihi oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2026-2027 Süper Lig yeni sezon takvimi

2026-2027 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'nin duyurduğu takvime göre Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

Böylece milyonlarca futbolsever, Ağustos ayının ortasında yeniden Süper Lig heyecanını yaşamaya başlayacak.

2026-2027 SÜPER LİG TAKVİMİ

TFF tarafından açıklanan sezon planlaması kapsamında ilk yarı, devre arası ve ikinci yarı tarihleri de belli oldu.

Sezon Başlangıcı 14-17 Ağustos 2026

İlk Yarı Sonu 18-21 Aralık 2026

İkinci Yarı Başlangıcı 15-18 Ocak 2027

Sezon Sonu 23 Mayıs 2027