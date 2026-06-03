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Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün?

Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün?

3.06.2026 11:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün?

Taşacak Bu Deniz, ekran yolculuğuna kısa bir yaz arası veriyor. Peki, Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz için sezon finali heyecanı giderek artıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün? 

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı saat 20:00'da ekrana gelecek olan 31. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine ara verecek.

TAŞACAK BU DENİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 31. bölümüne ait sezon finali tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan fragman, finalde yaşanacak çarpıcı gelişmelere dair ipuçları verirken heyecanı daha da artırdı.

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