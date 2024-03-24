Süper Lig yıldızları forma giydi: Belçika ile İrlanda yenişemedi!
Michy Batshuayi ile Thomas Meunier'in formasını giydiği Belçika, hazırlık maçında deplasmanda İrlanda ile 0-0 berabere kaldı.
Hazırlık karşılaşmasında Belçika deplasmanda İrlanda ile golsüz berabere kaldı.
BATSHUAYİ VE MEUNİER FORMA GİYDİ
Belçika'da Michy Batshuayi ve Thomas Meunier karşılaşmaya ikinci yarı başlarken dahil oldular ve 45 dakika sahada kaldılar.
Belçika bir sonraki karşılaşmasında İngiltere deplasmanına giderken, İrlanda evinde İsviçre'yi konuk edecek.
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