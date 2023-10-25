Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 10. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
10. haftanın maçlarında görev alacak isimler şu şekilde:
27 Ekim Cuma
Hatayspor - Kayserispor
Sarper Barış Saka
Kasımpaşa - İstanbulspor
Erkan Özdamar
28 Ekim Cumartesi
Alanyaspor - Sivasspor
Mert Güzenge
Adana Demirspor - Konyaspor
Turgut Doman
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Kadir Sağlam
29 Ekim Pazar
Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Ali Şansalan
Pendikspor - Fenerbahçe
Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor - Başakşehir
Ümit Öztürk
Ankaragücü - Samsunspor
Cihan Aydın
30 Ekim Pazartesi
Beşiktaş - Gaziantep FK
Mete Kalkavan
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