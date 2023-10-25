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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:53
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

10. haftanın maçlarında görev alacak isimler şu şekilde:

27 Ekim Cuma

Hatayspor - Kayserispor

Sarper Barış Saka

Kasımpaşa - İstanbulspor

Erkan Özdamar

28 Ekim Cumartesi

Alanyaspor - Sivasspor

Mert Güzenge

Adana Demirspor - Konyaspor

Turgut Doman

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Kadir Sağlam

29 Ekim Pazar

Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Ali Şansalan

Pendikspor - Fenerbahçe

Abdulkadir Bitigen

Antalyaspor - Başakşehir

Ümit Öztürk

Ankaragücü - Samsunspor

Cihan Aydın

30 Ekim Pazartesi

Beşiktaş - Gaziantep FK

Mete Kalkavan


hakem süper lig TFF MHK

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