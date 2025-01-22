Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:42

Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

21. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu


Etiketler: #TFF #MHK #hakem #süper lig

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