Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
21. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
24 Ocak Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu
Etiketler: #TFF #MHK #hakem #süper lig
Spor Haberleri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu!
- Trendyol 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu
- Milan'da Kyle Walker için geri sayım!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Bazoumana Toure kimdir?
- El Hadji Malick Diouf kimdir?
- Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
- Jannik Sinner çeyrek finali rahat geçti!
- Şener Şen'den Okan Buruk açıklaması!
- Lewis Hamilton Ferrari'ye kavuştu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı