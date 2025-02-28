Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek.
Ligde haftanının kapanışında ise iki mücadele oynanacak. 3 Mart Pazartesi günü Göztepe ile Samsunspor, Başakşehir ile Sivasspor karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
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