Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem atamaları şu şekilde:
- Konyaspor - Galatasaray : Zorbay Küçük
- Kasımpaşa - Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
- Adana Demirspor - Antalyaspor : Bahatttin Şimşek
- Beşiktaş - İstanbulspor : Ali Şansalan
- Sivasspor - Anakaragücü : Suat Arslanboğa
- Karagümrük - Başakşehir : Tugay Kaan Numanoğlu
- Alanyaspor - Fenerbahçe : Mete Kalkavan
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