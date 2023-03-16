Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:31
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem atamaları şu şekilde:

  • Konyaspor - Galatasaray : Zorbay Küçük
  • Kasımpaşa - Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
  • Adana Demirspor - Antalyaspor : Bahatttin Şimşek
  • Beşiktaş - İstanbulspor : Ali Şansalan
  • Sivasspor - Anakaragücü : Suat Arslanboğa
  • Karagümrük - Başakşehir : Tugay Kaan Numanoğlu
  • Alanyaspor - Fenerbahçe : Mete Kalkavan

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