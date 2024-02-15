Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemlerini açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor.
16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Göz Atın
Süper Lig’de 26. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan
Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kasımpaşa - Karagümrük: Kadir Sağlam
Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen
Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep - Samsunspor: Zorbay Küçük
Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
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