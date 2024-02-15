Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:23

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:23

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor.

16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig’de 26. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan

Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kasımpaşa - Karagümrük: Kadir Sağlam

Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen

Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep - Samsunspor: Zorbay Küçük

Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır