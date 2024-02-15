Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın hakemlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:23
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor.

16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Göz Atın
Cengiz Ünder yıldızlaştı: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü

Cengiz Ünder yıldızlaştı: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü
Yok böyle bir maç! Fenerbahçe, 90+4'de hayata tutundu! Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

Yok böyle bir maç! Fenerbahçe, 90+4'de hayata tutundu! Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

Süper Lig’de 26. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan

Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kasımpaşa - Karagümrük: Kadir Sağlam

Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen

Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep - Samsunspor: Zorbay Küçük

Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır


hakem haberleri TFF haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!

Son Dakika: Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!
Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'

Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'
Yeşil sahada ilginç görüntü: Kadın hakemin iteklediği futbolcu defalarca yuvarlandı!

Yeşil sahada ilginç görüntü: Kadın hakemin iteklediği futbolcu defalarca yuvarlandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eljif Elmas İspanyol basınına konuştu: Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e büyük övgü!

Eljif Elmas İspanyol basınına konuştu: Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e büyük övgü!
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Aşkta çoğu zaman şanssız olan 4 burç: Bu burçların aşkta yüzü gülmüyor

Aşkta çoğu zaman şanssız olan 4 burç: Bu burçların aşkta yüzü gülmüyor
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi

Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
TMMOB’den maden faciasına ilişkin endişelendiren iddia: ‘Göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı’

TMMOB’den maden faciasına ilişkin endişelendiren iddia: ‘Göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı’
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?