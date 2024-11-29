Süper Lig'de atılan gol Puskas'a aday oldu!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:04

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:04

Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi.

Paul Onuachu'nun önceki sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.

Onuachu'nun attığı gol, önceki sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

FENERBAHÇELİ ESKİ YILDIZIN GOLÜ DE ADAY

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia'nın Cezayir formasıyla Güney Afrika ağlarına gönderdiği gol de Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.