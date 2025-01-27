Süper Lig'de bir ayrılık daha!
Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon sadece 2 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da karar alındı.
TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.
5 puanı bulunan Adana Demirspor, sıradaki lig maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Etiketler: #Mustafa Dalcı #Trendyol Süper Lig #adana demirspor
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