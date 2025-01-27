Süper Lig'de bir ayrılık daha!

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı iddia edildi.

Süper Lig'de bir ayrılık daha!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:45

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sadece 2 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da karar alındı. 

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. 

5 puanı bulunan Adana Demirspor, sıradaki lig maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 


Etiketler: #Mustafa Dalcı #Trendyol Süper Lig #adana demirspor

İlgili Haberler

Süper Lig devleri ilgileniyor... Adana Demirspor, Maestro'nun bonservisini belirledi

Süper Lig devleri ilgileniyor... Adana Demirspor, Maestro'nun bonservisini belirledi
Eski hakemler, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Penaltı verse kimse bir şey diyemez'

Eski hakemler, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Penaltı verse kimse bir şey diyemez'
Spor yazarları Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Tadic büyüklüğünü ortaya koydu'

Spor yazarları Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Tadic büyüklüğünü ortaya koydu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler