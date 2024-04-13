Süper Lig'de bir ilk: Yabancı VAR tarihe geçti!

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Ankaragücü - Gaziantep FK mücadelesinde VAR hakemi Mario Melero López, oyuna ilk müdahaleyi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:48
Süper Lig'de bir ilk: Yabancı VAR tarihe geçti!
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Süper Lig'de TFF'nin yaptığı açıklama ile Ankaragücü - Gaziantep FK maçında Yabancı VAR hakem uygulamasına geçildi.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

İki takımın karşı karşıya geldiği maçta İspanyol hakem Mario Melero López ilk müdahaleyi yaptı.

Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


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