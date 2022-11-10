Süper Lig'de Dünya Kupası arasından önce son maçlar oynanacak
Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası arasından önce son hafta maçları oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek aradan önceki son hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding)
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
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