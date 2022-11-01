Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

01 Kasım 2022 Salı, 18:32

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta öncesinde şampiyonluk oranları, iddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından güncellendi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DEĞİŞTİ

İstanbulspor'u 5-2 yenen ve bu hafta Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin oranı geçen hafta 2.85'ten 2.10'a, bu hafta ise 2.05'e düştü.

Haftayı 'BAY' geçen Trabzonspor'un oranı 4,50'den 4.80'e yükseltildi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI DÜŞTÜ

Yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ın 5.50 olan şampiyonluk oranı, 5.20 olarak değiştirildi.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesinin ardından oranı 5.50'den 5.20'ye düşürüldü.

Başakşehir'in oranı 8.50, Konyaspor'un oranı 25.00 ve Adana Demirspor'un oranı 25.00 olarak duyuruldu.