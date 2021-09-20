Süper Lig'de hafta içi mesaisi!
Ligde 6. hafta yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Süper Lig'de 6. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)
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