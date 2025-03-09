Süper Lig'de maçın ardından hem saha hem tribün karıştı!

Süper Lig’in 27’nci haftasında Eyüpspor sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

Süper Lig'de maçın ardından hem saha hem tribün karıştı!
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 20:28

Sahada Kramer ile Robin Yalçın arasında başlayan tartışmalar bir anda büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Pozisyonun ardından Robin Yalçın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Konyaspor’da da Kramer ve Umut Nayir sarı kart gördü.

PROTOKOL TRİBÜNÜ DE KARIŞTI

Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında da kavga çıktı.

Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı.

Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorluk yaşandı.


Etiketler: #eyüpspor #konyaspor #kavga

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