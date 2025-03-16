Süper Lig'de müthiş maç: Hatayspor bir ilki başardı!
Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Sivasspor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Hatayspor oldu.
Sivasspor, 23. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor, Bilal Boutobba'nın 30. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
45-65 ARASI NEFES KESTİ
Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maçta ikinci yarının ilk 20 dakikasında 3 gol çıktı.
Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Sivasspor, bu gole hemen cevap verdi. 58. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj durumu 2-2 yaptı.
Hatayspor, Guy-Marcelin Kilama'nın 65. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.
HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI
Hatayspor, Francisco Calvo'nun 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
BİR İLKİ BAŞARDI
Hatayspor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki hafta galibiyet aldı. Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, ligde geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçta ilk yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükseldi. Sivasspor, 27 puanda kaldı.
Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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