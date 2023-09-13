Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 16 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak 5. hafta öncesi şampiyonluk oranlarında değişim yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:56
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Süper Lig'in 5. haftası öncesi bahis şirketleri şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Galatasaray'ın 2.6, Fenerbahçe'nin 2.7 ve Beşiktaş'ın 3.5'lik oranının değişmediği gözlemlendi.

TRABZONSPOR'UN ORANI ARTTI

Trabzonspor'un 15 olan oranı ise 20'ye yükseldi. Başakşehir'in oranı da 20'de kaldı.

Adana Demirspor'un 15 olan oranında değişim yaşanmadı.

Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor'un oranları ise 75 olarak belirlendi.


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