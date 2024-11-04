Süper Lig'de Samsunspor fırtınası: Son 7 maçta 6 galibiyet!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 22:06

Güncelleme: 04.11.2024 - 22:06

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadele 2-0 Samsunspor lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 45. dakikada Holse ve 49. dakikada Dimata'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 25 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Samsunspor son 7 lig maçında 6 kez kazanırken, bir kez beraberlik aldı.