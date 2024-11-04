Süper Lig'de Samsunspor fırtınası: Son 7 maçta 6 galibiyet!
Süper Lig'de bu sezonun dikkat çeken takımlarından Samsunspor, haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Mücadele 2-0 Samsunspor lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 45. dakikada Holse ve 49. dakikada Dimata'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 25 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
Samsunspor son 7 lig maçında 6 kez kazanırken, bir kez beraberlik aldı.
Etiketler: #samsunspor #antalyaspor #Trendyol Süper Lig
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