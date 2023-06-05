Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig’de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:
6 Haziran Salı
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker
17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
7 Haziran Çarşamba
20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk
20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın
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