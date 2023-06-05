Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:54
Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig’de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:

6 Haziran Salı

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker

17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

7 Haziran Çarşamba

20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın


hakem süper lig TFF

İlgili Haberler

Jorge Jesus, Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini almak istiyor

Jorge Jesus, Süper Lig'deki ilk derbi galibiyetini almak istiyor
Süper Lig'de 23. kez şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

Süper Lig'de 23. kez şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu
Dimitrious Kourbelis'e Süper Lig kancası

Dimitrious Kourbelis'e Süper Lig kancası

En Çok Okunan Haberler