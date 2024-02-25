Süper Lig'de talihsiz sakatlık: Hastaneye götürüldü!
Sivasspor forması giyen Bartuğ Elmaz, Pendikspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşan Sivasspor'da bir sakatlık yaşandı.
Sivasspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı ve maça ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 6. dakikada sakatlandı. Omzu çıkan Bartuğ Elmaz, sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.
Bartuğ Elmaz yerine 8. dakikada Charisis oyuna dahil oldu.
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