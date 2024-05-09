Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:10
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi!
Abone Ol google-news

TFF Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini PFDK'ye sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

3 KULÜP PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.


TFF haberleri PFDK haberleri süper lig haberleri beşiktaş haberleri Fatih Karagümrük haberleri trabzonspor haberleri

İlgili Haberler

Kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye flaş ceza!

Kırmızı kart görmüştü: PFDK'den Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye flaş ceza!
Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!

Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!
PFDK, Al-Musrati'nin cezasını açıkladı

PFDK, Al-Musrati'nin cezasını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çocuğunuz dahi olabilir! En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu

Çocuğunuz dahi olabilir! En zeki çocukların doğduğu aylar belli oldu
Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı

Ruslar Antalya’da Zafer Günü’nü kutladı
Madrid'de unutulmaz gece! Tarihe geçen maçta Real adını finale yazdırdı...

Madrid'de unutulmaz gece! Tarihe geçen maçta Real adını finale yazdırdı...
Peter Jackson imzalı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi 2026’da gelecek

Peter Jackson imzalı yeni Yüzüklerin Efendisi filmi 2026’da gelecek
Lapseki'nin tescilli lezzetinde hasat haziranda başlayacak: 150 bin ton rekolte bekleniyor

Lapseki'nin tescilli lezzetinde hasat haziranda başlayacak: 150 bin ton rekolte bekleniyor
Rakıdan sonra biraya da zam yolda!

Rakıdan sonra biraya da zam yolda!
Yunan basınından Ergin Ataman'a büyük övgü: 'Obradovic'in lanetini kırdı'

Yunan basınından Ergin Ataman'a büyük övgü: 'Obradovic'in lanetini kırdı'
Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mayıs 2024 Cuma Kova burcu yorumu