Süper Lig'e Avrupa ertelemesi: 3. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı hakemler şu şekilde:
23 Ağustos Cuma
21:00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu
24 Ağustos Cumartesi
19:15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük
21:45 Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar
19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21:45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21:45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman
SÜPER LİG'E AVRUPA ERTELEMESİ
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.
Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.
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