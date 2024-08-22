Süper Lig'e Avrupa ertelemesi: 3. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:29
Süper Lig'e Avrupa ertelemesi: 3. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı hakemler şu şekilde:

23 Ağustos Cuma

21:00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu

24 Ağustos Cumartesi

19:15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük

21:45 Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar

19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21:45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21:45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman

SÜPER LİG'E AVRUPA ERTELEMESİ

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.

Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.


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