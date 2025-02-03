Süper Lig'e geri dönüyor: Lemina transferinde sona doğru!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:27

Güncelleme: 03.02.2025 - 22:27

2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina yeniden sarı kırmızılılara dönüyor.

Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

İngiliz basınından Talk Sport'a göre Galatasaray ve Wolves 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Lemina bu sezon Wolves'ta 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.