Süper Lig'e geri dönüyor: Lemina transferinde sona doğru!
Galatasaray ve Wolves'un 3 milyon Euro karşılığında Mario Lemina transferinde anlaştığı iddia edildi.
2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina yeniden sarı kırmızılılara dönüyor.
Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
İngiliz basınından Talk Sport'a göre Galatasaray ve Wolves 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Lemina bu sezon Wolves'ta 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.
Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #Wolves
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