Süper Lig'e geri dönüyor: Lemina transferinde sona doğru!

Galatasaray ve Wolves'un 3 milyon Euro karşılığında Mario Lemina transferinde anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'e geri dönüyor: Lemina transferinde sona doğru!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:27

2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina yeniden sarı kırmızılılara dönüyor.

Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

İngiliz basınından Talk Sport'a göre Galatasaray ve Wolves 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Lemina bu sezon Wolves'ta 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.


Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #Wolves

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