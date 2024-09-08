Süper Lig'in eski gol kralı yeni takımına imzayı attı!
Süper Lig ekibi Hatayspor'da forma giyerken gol kralı olan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza, Mısır Ligi ekibi Zamalek'in kadrosuna dahil oldu.
Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.
Mısır ekibi Zamalek, Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
GOL KRALI OLMUŞTU
Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kıralı olmuştu.
Zamalek'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon Euro'ya Al-Arabi'ye transfer olmuştu.
Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.
Etiketler: #Aaron Boupendza #zamalek #transfer #hatayspor
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