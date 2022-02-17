Süper Lig'in koşu mesafesinde lider olan takımı açıklandı

17 Şubat 2022 Perşembe, 11:45

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında GZT Giresunspor’u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Enner Valencia ve Dimitris Pelkas’ın golleriyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşma boyunca sergilediği istekli futbol ile dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, maç boyunca ciddi bir koşu mesafesi de kaydetti. 271 farklı ligi kapsayan, 100’den fazla değişkende futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un hazırladığı rapora göre sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında katettiği 120.58 kilometre ile 25. haftanın en çok mesafe kateden takımı oldu.

Bu alanda Fenerbahçe’yi 119.1 kilometre ile Adana Demirspor, 118.9 kilometre ile Giresunspor, 117.85 kilometre ile Kasımpaşa ve 116.75 kilometre ile Medipol Başakşehir takip etti.

LİSTEDE 2 FENERBAHÇELİ

Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından pozisyona göre en çok koşan oyuncular listesi de belli oldu. Bu alanda listeye iki Fenerbahçeli oyuncu seçildi.

Ferdi Kadıoğlu, katettiği 11.35 kilometre, Mert Hakan Yandaş ise 12.11 kilometre ile listede yer alan isimler oldu. Haftanın en çok mesafe kateden ismi ise 12.58 kilometre ile Giresunspor’un yeni transferi Chiquinho oldu.

Comparisonator verilerine göre oluşturulan haftanın en çok mesafe kateden oyuncu listesi şu şekilde:

Jonas Svensson (12.33 km), Samet Akaydın (11.36 kilometre), Tayyip Sanuç (11.65 kilometre), Ferdi Kadıoğlu (11.35 kilometre), Berkan Kutlu (12.18 kilometre), Mert Hakan Yandaş (12.11 kilometre), Ayoub El Kaabi (11.71 kilometre), Chiquinho (12.58 kilometre), Fabio Borini (11.98 kilometre), Stefano Okaka (10.71 kilometre)

SARI-LACİVERTLİ TAKIM OFANSİF VERİLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli takım, GZT Giresunspor karşısında sadece mesafe katetme alanında değil, ofansif anlamda birçok veride de yakaladığı rakamlar ile dikkat çekti. Fenerbahçe, atak aksiyonu, ofansif 1-1 ve rakip 3’üncü bölgede pas gibi birçok alanda bu sezon oynadığı maçlar değerlendirildiğinde verilerinin üzerine çıktı.

Giresunspor karşılaşmasında 76 atak organizasyonunda bulunan Fenerbahçe, 33 başarılı atak organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin atak organizasyonunda sezon ortalaması 56.4, başarılı atak organizasyonunda ise 26.0 olarak göze çarpıyor.

Giresunspor maçında 106 ofansif birebir yapan sarı-lacivertliler, bunların 55 tanesinde başarılı oldu. Bu değişkenlerde ise Fenerbahçe’nin sezon ortalamaları sırasıyla 78.5 ve 37.1 olarak dikkat çekiyor.

Son olarak rakip 3. bölgede pas ve başarılı pas değişkenlerinde Fenerbahçe, sezon ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Giresunspor karşısında rakip 3. bölgede 189 pas yapan sarı-lacivertliler, bunların 137 tanesinde başarılı oldu. Sarı-lacivertli ekibin bu alanlarda ise sezon ortalaması, sırasıyla 177.6 ve 127.4 olarak oluştu.