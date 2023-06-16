Süper Lig'in yaş ortalaması Avrupa'nın gerisinde kaldı
Süper Lig'de geride kalan sezon forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 27,51 şeklinde kayıtlara geçti. Ligin en yaşlı takımı konumunda Sivasspor yer alırken, en genç takım unvanı Giresunspor'a gitti. Ligin yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda takımların yaş ortalaması belli oldu.
Sezon toplamında en az 90 dakika sahada kalan futbolcuların baz alındığı değerlendirmede 526 futbolcu yer aldı.
Süper Lig'in yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip oldu.
EN YAŞLI TAKIM
Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Sivasspor, 29,14'lük yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı takımı oldu.
Kırmızı-beyazlıları 28,46'lık değerle Başakşehir takip etti.
En yaşlı takım kategorisinde üçüncü sıradaysa 28,22 ile Adana Demirspor bulunuyor.
LİGİN EN GENÇ EKİBİ
Giresunspor sezon sonunda küme düşmekten kurtulamasa da 26,14'lük yaş ortalamasıyla, ligdeki 19 takım içinde en genç kadronun sahibiydi.
Gençlik klasmanında ikinci sırada 26,4'lük ortalamayla İstanbulspor yer aldı.
Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 26,45 yaş ortalamasıyla, en genç üçüncü takım oldu.
ŞAMPİYONUN YAŞ ORTALAMASI
Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, 27,33'lük yaş ortalamasına sahip kadroyla mücadele etti.
Lig ikincisi Fenerbahçe'de 26,88 olan yaş ortalaması, lig üçüncüsü Beşiktaş'ta 27,07 şeklinde gerçekleşti.
TOPLAM SÜRENİN YÜZDE 3'ÜNDE FORMA GİYEBİLDİ
Süper Lig'de kulüpler, 21 yaş ve daha genç futbolculara çok az süre verdi.
Genç futbolcular, 617 bin 426 dakikalık toplam sürede sadece 20 bin 636 dakika (yüzde 3,34) forma giyebildi.
Genç futbolcuların en fazla forma şansı bulduğu kulüpler sırasıyla Giresunspor (yüzde 10,27), Kasımpaşa (yüzde 6,94) ve Alanyaspor (6,79) oldu
30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULAR 223 BİN DAKİKA SÜRE ALDI
Genç futbolculara pek şans tanımayan Süper Lig ekipleri, 30 yaş üstü futbolculara karşı son derece bonkör davrandı.
Geride kalan sezonda 30 ve daha üzeri yaşta olan futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde (223 bin 396 dakika) sahada kaldı. Bu kategorideki oyunculara en fazla şans veren takımlar olarak Sivasspor (yüzde 61,03), Başakşehir (yüzde 49,62) ve Antalyaspor (yüzde 46,84) dikkati çekti.
Süper Lig 2022/23 Sezonu takımlarının yaş ortalamaları:
Giresunspor - 26,14
İstanbulspor - 26,4
Trabzonspor - 26,45
Alanyaspor - 26,52
Fenerbahçe - 26,88
Beşiktaş - 27,07
Galatasaray - 27,33
Kasımpaşa - 27,35
MKE Ankaragücü - 27,42
Konyaspor - 27,68
Hatayspor - 27,82
G.Antep FK - 27,86
Antalyaspor - 27,9
Kayserispor - 27,92
Fatih Karagümrük - 28
Ümraniyespor - 28,03
Adana Demirspor - 28,22
Başakşehir - 28,46
Sivasspor - 29,14
Ortalama - 27,51
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