Süper Lig'in yeni favorisine güncelleme geldi!
Spor Toto Süper Lig'de19. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları değişti.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 19. haftada evinde Hatayspor'u farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 8 maça çıkararak puanını 42 yaptı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti. Sarı-lacivertliler 38 puanla ikinci sırada yer aldı.
Beşiktaş 1-0 geriden geldiği maçta deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kartal, 32 puanla 5. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise Başakşehir'i 1-0 yendi. 32 puana ulaşan bordo-mavililer, 6. sırada.
İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
Fenerbahçe 1.80
Galatasaray 2.00
Beşiktaş 8.50
Trabzonspor 14.00
Başakşehir 16.00
Adana Demirspor 35.00
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