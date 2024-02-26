Süperclasico'da kazanan çıkmadı

Arjantin Premier Lig karşılaşmasında River Plate ağırladığı Boca Juniors ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:27
Süperclasico'da kazanan çıkmadı
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Arjantin Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında River Plate konuk ettiği Boca Juniors ile 1-1 berabere kaldı.

River Plate'in golünü 49. dakikada Pablo Solari, Boca Juniors'ın golünü 70. dakikada Cristian Medina kaydetti.

River Plate bu galibiyetle puanını 13'e çıkartırken, Boca Juniors da 10 puana yükseldi.

River Plate bir sonraki karşılaşmasında Talleres deplasmanına giderken, Boca Juniors da sahasında Belgrano'yu konuk edecek.


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