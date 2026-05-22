Suudi Arabistan'da şampiyon Al Nassr

22.05.2026 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in son haftasında Damac FC'yi 4-1 mağlup ederek 7 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk lig zaferine ulaştı.

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, şampiyon oldu.

Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Damac'ı, Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo'nun (2) golleriyle 4-1 yenen Al Nassr, şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla puanını 86 yapan Al Nassr, 2025-26 sezonunu zirvede tamamladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

Jorge Jesus da Al Nassr ile ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşırken Al Nassr ligde 7 yıl sonra şampiyonluğu elde etti.

RONALDO'NUN SUUDI ARABİSTAN'DA İLK KUPASI

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da ilk lig kupası

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla en büyük hedefine bu akşam ulaştı.

2023'ün ocak ayında katıldığı kulüpte daha önce Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Portekizli efsane, bu zaferle birlikte Suudi Arabistan'daki ilk resmi lig şampiyonluğunu elde etti.

Bu sezon ligde 28 gole imza atan 41 yaşındaki Ronaldo, takımının en golcü oyuncusu oldu.

Ronaldo, Pro Lig gol krallığı sıralamasını 3. sırada bitirdi.

JORGE JESUS İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON

Jorge Jesus, Al Nassr'daki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

71 yaşındaki teknik adam, 2023-24 sezonunda da Al Hilal ile Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, Al Hilal kariyerindeki 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası ve 3 Süper Kupa zaferinin ardından Suudi Arabistan'daki toplam kupa sayısını 5'e çıkardı.

Deneyimli teknik adam, 2022-23 sezonunda ise Fenerbahçe'de görev almıştı.

AL HILAL'E GALİBİYET YETMEDİ

Öte yandan Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal, Al Fahya'yı 1-0 mağlup ederek 84 puana ulaşsa da 86 puanlı Al Nassr'ın gerisinde kaldı.

Al Hilal forması giyen milli stoper Yusuf Akçiçek maç kadrosunda yer almadı.

Pro Lig'de 21 şampiyonluğu bulunan mavi-beyazlı ekip, namağlup tamamladığı Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşamadı.

