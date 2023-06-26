Temsilcisi konuştu! Mauro Icardi transferinde son durum

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:41

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:41

Mauro Icardi'nin temsilcilerinden Elio Letterio Pino, Galatasaray ile görüşmelerindeki son durumu aktardı.

TRT Spor'a konuşan Pino, "Mauro Icardi için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor ama henüz anlaşmaya yakın değiliz" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklife rağmen gönlü Türkiye’de olan Mauro Icardi için Galatasaray son teklifini iletti.

7.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sarı kırmızılılarda gerek başkan Dursun Özbek gerekse de Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hemen hemen her fırsatta yıldız golcü için şartları sonuna kadar zorlarken Mauro İcardi’nin aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

Mauro Icardi bonservisini elinde bulunduran PSG’den yıllık 8.7 milyon Euro kazanıyor. Yıldız oyuncuyu takımda tutmak için fedakarlığa hazır olan Galatasaray ise bir kısmı sponsorluklardan karşılanmak şartı ile 7.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu.