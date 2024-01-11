Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıkladı

İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:59
Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıkladı
Abone Ol google-news

İsveç radyosu P1'e konuşan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla" ifadelerini kullandı.

Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün" diye konuştu.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.


Sven-Göran Eriksson isveç kanser

İlgili Haberler

Konyaspor maçı öncesi sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Crespo açıklaması

Konyaspor maçı öncesi sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Crespo açıklaması
Fenerbahçe'nin gizli kahramanları: Top toplayıcılar!

Fenerbahçe'nin gizli kahramanları: Top toplayıcılar!
Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu

Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu

En Çok Okunan Haberler