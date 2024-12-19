Taburesi kırılmıştı: Antalyaspor'dan dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kayserispor maçında Mike van de Streek'in şutunda taburesi kırılan stat görevlisi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Taburesi kırılmıştı: Antalyaspor'dan dikkat çeken paylaşım!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:02

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta yaşanan ilginç bir olay karşılaşmaya damga vurdu.

TABURESİ KIRILDI

Kırmızı-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Mike van de Streek'in sert şutunda stat görevlisinin taburesi kırıldı ve düştü.

Antalyaspor, Hollandalı futbolcu ve güvenik görevlisi Hünkaş Engin'i bir araya getirdi. Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İşte Antalyaspor'un yaptığı paylaşım:

 


Etiketler: #antalyaspor #Mike van de Streek #tabure

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