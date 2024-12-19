Taburesi kırılmıştı: Antalyaspor'dan dikkat çeken paylaşım!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kayserispor maçında Mike van de Streek'in şutunda taburesi kırılan stat görevlisi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta yaşanan ilginç bir olay karşılaşmaya damga vurdu.
TABURESİ KIRILDI
Kırmızı-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Mike van de Streek'in sert şutunda stat görevlisinin taburesi kırıldı ve düştü.
Antalyaspor, Hollandalı futbolcu ve güvenik görevlisi Hünkaş Engin'i bir araya getirdi. Süper Lig ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İşte Antalyaspor'un yaptığı paylaşım:
?? Büyük buluşma gerçekleşti!— Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) December 19, 2024
?? Bellona Kayserispor maçında taburesi kırılan güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcumuz Van de Streek'in konuğu oldu.#OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/nJKFkHt1jZ
Etiketler: #antalyaspor #Mike van de Streek #tabure
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