Tadic'den hakem tepkisi: 'Böyle hakemlik görmedim'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 19:46

Güncelleme: 01.10.2023 - 19:46

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 5-0 kazanılan ve kendisinin de 1 gol attığı Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖLDÜRÜCÜ MENTALİTE"

Son maçlardaki oyuna dikkat çeken Tadic, "Kesinlikle kazanmak çok önemli. Böyle bir oyun sergileyerek kazanmak çok önemli. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var çünkü en büyük kulüplerden biri. Bizim de buna göre hareket etmemiz gerekiyor hem saha içinde hem saha dışında. Beni mutlu eden şeylerden biri de son maçlarda gösterdiğimiz öldürücü mantalite. İkiyi üçü, daha fazla golleri arıyoruz. Büyük takımlar böyle oynar." dedi.

"TADIC ON FIRE HOŞUMA GİDİYOR"

Taraftarların kendisi için söylediği "Tadic on fire" şarkısı için konuşan yıldız oyuncu, "Tadic on Fire şarkısını duymak çok özel. Önceki takımlarımda da bu çalıyordu. Benim için çok güzel. Ne diyebilirim ki... Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmazlar." sözlerini sarf etti.

"BÖYLE HAKEMLİK GÖRMEDİM"

Hakem performansları konusunda açıklamalarda bulunan yıldız isim, "Her maçta aynı şeyler oluyor. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü, ceza almak istemiyorum ama bunları da konuşmamız, analiz etmemiz gerekiyor. Biz sadece işimize odaklanıyoruz. Ancak, takımınıza karşı olunduğunu hissettiğiniz zaman bu sizi üzüyor. Böyle bir şeyin mümkün olmaması gerekiyor. Üst seviyede futbol oynadım. Bu tarz bir şey görmedim daha önce. Bu tarz şeyler üzüyor. Bu konuları konuşmak istemiyorum, bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Ben futbola odaklanmak istiyorum. Bunları da görmezden gelemeyiz. Bu mümkün olmamalı. Herkes aynaya bakmalı. Hakemler de aynaya bakmalı ve kendilerini değerlendirmeli. Böyle bir şey mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

"MÜKEMMELİYETÇİYİZ"

Son olarak şampiyonluk yarışına değinen Tadic, "Bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ve yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.