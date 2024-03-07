Takım arkadaşıyla tartışmıştı: Konyaspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:14
Takım arkadaşıyla tartışmıştı: Konyaspor'da ayrılık resmen açıklandı!
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Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

NE OLMUŞTU?

Konyaspor idmanında takım kaptanı Guilherme Sitya ile Gökhan Töre arasında bir tartışma yaşanmış ve teknik direktör Fahrudin Omerovic konu hakkında açıklama yapmıştı.

İşte Omerovic'in açıklamaları:

"İstemediğimiz bir olay oldu. Aramızda olan bir durum. Bu tip durumlar her takımda yaşanabiliyor. Bu olaydan sonra kendisi de mutsuz olduğunu ve ayrılma istediğini ifade etti. Onun kararı. Benim kimseyle problemim yok. Keşke bizimle kalsaydı. Olaylardan sonra artık mnümüze bakmamız gerekiyor"


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