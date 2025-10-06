Talep kabul edildi... UEFA'dan tarihi karar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 20:12:00
Cumhuriyet Spor
Avrupa futbol tarihinde bir ilk yaşanmak üzere. La Liga takımları Villarreal ve Barcelona arasındaki maç ve Serie A takımlarından Como ve Milan arasındaki maç, kıta dışında oynanacak.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kıta tarihine geçecek bir karara onay verdi. La Liga takımları Villarreal ve Barcelona, ligin 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Ama iki takım Villarreal'in evinde değil Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Serie A takımlarından Como ve Milan ise ligin 16. haftasında karşılaşacak ancak Avustralya kıtasında kozlarını paylaşacak.

4 takım ve ülke federasyonları, maçların oynanabilmesi için UEFA'ya talepte bulundu. UEFA, talepleri kabul etti.

UEFA'nın onay vermesiyle Avrupa futbolunda bir ilk yaşanacak. Avrupa'daki ulusal ligdeki bir maç ilk kez kıta dışında oynanacak.

İlgili Konular: #la liga #uefa #serie a

