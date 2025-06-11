Talisca'dan ayrılık iddialarına sert tepki: 'Saygısızlık seviyesi etkileyici'

Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği röportajın ardından yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yer aldı.

Talisca ise söz konusu iddialara gece geç saatlerde cevap verdi.

Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına yanıt veren Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Daha başlamadım bile ve bu tarz şeyleri duyuyorum... Saygısızlık seviyesi etkileyici."

Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

TALİSCA NE DEMİŞTİ?

Jogo Aberto'ya konuşan Anderson Talisca, Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra Bahia'ya dönüş ihtimali oluştuğunu anlattı.

Talisca; "Bahia’ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe’ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim" sözlerini sarfetti.

Brezilya'ya geri dönüşüne dair soruya Anderson Talisca, "Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia’yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez" cevabını verdi.

31 yaşındaki on numara, Fenerbahçe'de 23 maça çıktı. Anderson Talisca bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 2 asist üretti.



