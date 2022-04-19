Tanju Çolak: 'Artık AKP'li değilim'

19 Nisan 2022 Salı, 22:25

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

Nihat Özdemir'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık görevinden istifa etmesine değinen Çolak, "Bence federasyon başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Ha gölge başkan, ha gerçek başkan. İçeride olması daha doğru olur. Aramızda problem yok. Ben Rıdvan'ı severim. Hala arkadaşız ama arkadaşlığımız her geçen gün sessizleşiyor. Ben hayatımda kimseden borç para istemedim ama ben hatırını sormak için aradığımda bile ulaşamıyorum. Ben 17 yaşımdan beri onunlayım. En kötü günlerinde de en iyi günlerinde de. Yaşlandıkça insanlar daha da evcimen oluyor. Ben de sevdiğim için, hayatımız beraber geçmiş... Şimdi benim en doğal hakkım Rıdvan'a ulaşabilmek" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 Süper Lig hakemini liste dışı bırakması hakkında görüş bildiren eski futbolcu, "13 tane hakemi bir anda kadro dışı bıraktılar. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama bakıyorsun, hakemler dışarı çıkarılmış. 7 hafta var, neden bekleyemiyorsun? O zaman çık söyle elimde bu var, şu var diye. 3 hafta sonra kendisi gitti. TFF'nin başına hakikaten futbolun içinden birinin gelmesi daha doğru olur" diye konuştu.

"FATİH HOCAYI RAHATSIZ EDER"

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörünün yabancı bir isim olmaması gerektiğini belirten Çolak, "A Milli Takım'ın hocasının yabancı olması doğru bir şey değil bence. Şenol hocayı istemeyenler vardı. Yeni bir hoca geldi, o kadar tecrübesi de yoktu. Milli takımı yönetmek kolay değildir. Dönüp dolaşıp aynı isimler geliyor ama yeni jenerasyonun önünün açılması lazım. Milli Takımı çalıştırmaya talip olurum ama istesem de almazlar beni. Türkiye'de futbolu bilmeyen var mı?" ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı sıkıntılara da değinerek "Fatih Terim bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. O, bir idol ama bırakması gerekiyor artık. Artık, yeter. Kaç senedir teknik direktörlük yapıyor. Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in hangi teknik direktörü çıkardığını gördün. Çıkarmıyorlar, izin vermiyorlar. Yeni nesillere ihtiyaç var. Teknolojiyi bilen. O kadar önemli ki. Fatih Terim'le aram çok iyi değil Ben Teknik direktörlük sertifikamı aldım, Terim'e mektup yazdım. Ret geldi. Bir ay yanında staj yapayım dedim, kabul etmedi. Baktım beni istemiyor, Ünal Karamam ümit milliye geçti ben de Rahmetli Cemal Aydın'ı aradım ve bir hafta içinde takımın hocası oldum. Gündüz Tekin Onay'la caminin yanından geçiyoruz, herkes beni selamlıyor. Şaşırıyor, Gündüz ağabey. Otobüs geldi yanımızda durdu, kralım dedi, yollar sana açık. Biz hocamla geçtik bankaya geldik. 3 dakikada çözdüm. 'Oğlum bu nasıl bir sevgi?' dedi. Oğlum, dedi, senin buradaki ömrün en fazla 2 ay. Bu sevgi, Fatih hocayı rahatsız eder dedi" diye konuştu.

"ARTIK AKP'Lİ DEĞİLİM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahip olduğu dolarları Türk Lirası'na çevirdiği görüntüler çok konuşulan Çolak, "İzmir'den milletvekilliğine adaylığımı koydum. Ankara'da mülakata gittik. Giren hemen çıkıyor. Ben içeri girdim, kronometreye bastım. Karşımdakiler, 'Sen benim efsanemizsin' dediler. Ben 30 dakika konuştum beni dinlediler. Oradan birine, ben TRT'ye çıkamıyorum, dedim. Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı'yım biraz değer ya. Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AKP ile aynı düşüncede değilim" dedi.