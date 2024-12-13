Taraftar, Koç ve yönetime tepkili, Mourinho eleştiri oklarının hedefinde, tansiyon yüksek: Fay hattı yine kırıldı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Son yıllarda kritik maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından camia içinde yaşanan bölünmeler dikkat çekiyor. Taraftarlar, seçim vaadi olarak “Öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” diyen Ali Koç’u hedef tahtasına koydu.

Takımın başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho olmasına ve geniş kadroya rağmen hem ligde hem Avrupa’daki istikrarsız performans tartışma yaratıyor. Mourinho’nun sezon başından bu yana bazı oyuncularda ısrar etmesi dikkat çekiyor.

Son maçlarda performansı eleştirilen Samet’i ısrarla 11’de oynatan Portekizli hoca, beklentilerden uzak Nesyri ve Szmansyki’yi kritik maçlarda sahaya sürüyor. Maximin’in takım oyununa yatkın olmaması, Mert Müldür’ün düşük formuna rağmen derbide 11’de çıkması, takımın fiziksel açıdan düşüş içinde görünmesi, coşkulu ve tempolu bir futbolun sergilenememesi Mourinho’nun eleştirildiği diğer noktalar.

Artık taraftarını da Kadıköy’deki maçlarda bir anlamda karşısına alan Sarı-Lacivertlilerin, Mourinho yönetiminde, G.Saray, Beşiktaş, Manchester United ve Athletic Bilbao gibi büyük maçları kazanamaması camiayı umutsuzluğa itiyor.