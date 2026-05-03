Taraftar tepki göstermişti: Edson Alvarez'den gece yarısı paylaşım

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, sarı-lacivertlilerin Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Kadıköy'deki taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Meksikalı futbolcu, maç bitiminde sahada kalıp rejenerasyon idmanı yaptı.

İdman sırasında da futbolcuya tepkiler devam ederken, Edson Alvarez tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" minvalinde el hareketlerinde bulundu. Deneyimli futbolcudan gece yarısı ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Edson Alvarez Başakşehir maçı ve hastane yatağından bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim" ifadelerini kullandı.

