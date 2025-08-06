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Taraftarlar tepki göstermişti: İsrailli Shon Weissman'ın transferi iptal oldu!

Taraftarlar tepki göstermişti: İsrailli Shon Weissman'ın transferi iptal oldu!

6.08.2025 16:23:00
Güncellenme:
AA
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Taraftarlar tepki göstermişti: İsrailli Shon Weissman'ın transferi iptal oldu!

Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekibi Fortuna Düsseldorf, Granada forması giyen 29 yaşındaki İsrailli oyuncu Shon Weissman'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımı, İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi kararı hakkında, "Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu" ifadelerini kullandı.

İsrailli milli oyuncu Shon Weissman'ın, salı günü İspanya temsilcisi Granada'dan Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına transfer olması bekleniyordu.

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