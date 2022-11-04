Arda Güler itiraf etti! 'Futbola odaklanmak çok zordu...'
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, çok mutlu olduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gol sevincini anlattı.
Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 17 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür grubu lider bitirdik, tüm takım olarak çok mutluyuz. Tüm hafta boyunca bu maça hazırlanmıştık. Allah'a şükür kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.
GOL SEVİNCİNİ ANLATTI
Gol sevinci sırasında üzerinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü kameralara gösteren Arda, buna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"2 ay önce annem ameliyat oldu. Sanırım ilk olarak Rennes deplasmanında giymiştim. O zamandan bugüne gol atmak nasip olmadı, bugüne kısmetmiş. O zamanlar futbol oynamak çok zor geliyordu, bir motivasyon bulmam gerekti. Ben de bunu düşündüm. İlk golü anneme armağan edecektim. Bugüne kısmetmiş çok mutluyum."
JORGE JESUS SÖZLERİ
Teknik direktörleri Jorge Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiğini dile getiren Arda, "Çok büyük hoca tabii ki. Futbol piyasasına sayısız oyuncu çıkarmış, inşallah ben de onlardan biri olurum. Ondan da çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Benimle de hem saha içinde hem saha dışında özel olarak ilgileniyor. İnşallah gelişmeye devam ederim. Hocam ne zaman şans verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Oynarım, oynamam idman sonları, idmanlardan önce çalışmaya devam etmeliyim çünkü bireysel gelişimim de devam ediyor. Tabii ki oynadığım zaman ben de çok mutlu oluyorum. Kendimi geliştirmeye devam etmek zorundayım. Yarın bugünden daha iyi olmak zorundayım. Çocukluk hayalim Fenerbahçe'de böyle bir istatistik yapmış olmaktan (Avrupa'da 1'er gol ve asist yapan en genç oyuncu) dolayı çok mutluyum. Tüm Fenerbahçe taraftarına çok teşekkürler."
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