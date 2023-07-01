Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 20:05
Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan 30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti. 

Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı. 

34 MAÇTA FORMA GİYDİ  

Beşiktaş formasını 34 kez terleten Tayfur, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


tayfur bingöl beşiktaş Alanyaspor

İlgili Haberler

Beşiktaş, Barcelona'dan haber bekliyor!

Beşiktaş, Barcelona'dan haber bekliyor!
Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı

Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri döndü

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri döndü

En Çok Okunan Haberler