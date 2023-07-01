Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan 30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti.
Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.
34 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasını 34 kez terleten Tayfur, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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