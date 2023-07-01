Yayınlanma: 01.07.2023 - 20:05

Güncelleme: 01.07.2023 - 20:12

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan 30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti.

Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam" ifadelerini kullandı.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasını 34 kez terleten Tayfur, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.