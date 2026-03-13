Cumhuriyet Gazetesi Logo
TAYK’ta yeni başkan Eker

13.03.2026 12:10:00
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün (TAYK) yeni başkanı Ahmet Eker oldu.

Yıllardır kulüp yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Eker’le birlikte kulüpte bir bayrak değişimi yaşandı. Başkan yardımcılığı, 2016 yılından bu yana görevde bulunan Vedat Tezman’dan Ahmet Eker’e geçti. Yıllardır yelken sporunun içinde yer alan ve kulüp faaliyetlerinde aktif rol üstlenen Eker’in, TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonları ile Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişimine yönelik çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmesi hedefleniyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Nazmi Ahmet Eker - Yönetim Kurulu Başkanı

Selma Rodopman - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merter Öney- Genel Sekreter

Emir İçgören - Sayman

Zeynep Atabay - Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Tezman - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Karamehmet - Yönetim Kurulu Üyesi

‘TAYK’I DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ’

Aynı zamanda Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü de olan TAYK Başkanı Ahmet Eker “Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün köklü geçmişi ve yelken sporuna sağladığı katkılar benim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağı. Bugüne kadar kulübümüz bünyesinde elde edilen başarıların üzerine koyarak TAYK’ın ulusal ve uluslararası yarış organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de açık deniz yelken sporunun gelişmesi, yeni sporcuların bu sporla buluşması ve yarış kültürünün daha geniş kitlelere yayılması için yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

