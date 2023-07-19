Tecavüz suçlamasından aklanmıştı: Benjamin Mendy'nin yeni takımı belli oldu

Yayınlanma: 19.07.2023 - 13:39

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:53

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyerken tecavüz suçlaması sebebiyle 2 yıldır formasından uzak kalan Benjamin Mendy, futbola geri döndü.

29 yaşındaki futbolcunun, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Benjamin Mendy

Fransız futbolcunun yeni kulübünde 5 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

MAHKEME SUÇSUZ BULMUŞTU

Monaco'da gösterdiği inanılmaz performansla beraber 2017'de 57.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olan ancak pandemi zamanında iki kadına cinsel istismar uyguladığı iddia edilerek mahkemelik olan Benjamin Mendy'nin suçlarından aklandığı açıklanmıştı.