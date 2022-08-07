Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz, yeni kulübüyle anlaştı!
TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, futbolcu Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Santrfor mevkinde oynayan, kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-23 futbol sezonu için transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Tecrübeli oyuncu geçen sezon TFF 3. Lig ekibi Iğdır FK'de forma giymişti.
31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve 1461 Trabzon formaları da giydi.
Video Haberler
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
- Apartman duvarı manzaralı balkonlar
- Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
- 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- 'Ne bitmez kininiz varmış!'
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- AKP yüzde 30'un altında!
- Harem selamlık plaj!