Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz, yeni kulübüyle anlaştı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, futbolcu Batuhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 17:47
Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz, yeni kulübüyle anlaştı!
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TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Santrfor mevkinde oynayan, kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-23 futbol sezonu için transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Tecrübeli oyuncu geçen sezon TFF 3. Lig ekibi Iğdır FK'de forma giymişti.

31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve 1461 Trabzon formaları da giydi.


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