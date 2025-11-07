Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'na neden şans vermediğini açıkladı! 'Oynatmak istemedik çünkü...'

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden Kerem Aktürkoğlu, dün akşamki Viktoria Plzen maçına kulübede başlamış ve süre alamamıştı. Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'na neden şans vermediğini açıkladı.

0-0 sona eren maçın ardından basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu tercihine açıklık getiren Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu. Bu benim izlenimim. Sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider."