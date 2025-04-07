Tekke’ye soralım

İlk yarıda tutuk bir futbol sergileyen ve yenik duruma düşen Fenerbahçe, Kadıköy’ü dolduran sevenlerinin bitmek bilmeyen desteğiyle ikinci devre oyuna ağırlığını koydu.

Tekke’ye soralım
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Kemal Güner
Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Önce oyuna sonra da penaltıyla skora denge getiren Sarı-Lacivertliler, Talisca’nın yıldızlaştığı mücadelede art arda attığı gollerle farka gitti. Gelelim Trabzonspor’a... İlk yarı kontrollü bir oyunu seçen Fatih Tekke, 1-0’lık üstünlüğü korumayı planlarken Fenerbahçe’nin baskısını artıracağını hesaba katamadı. Buradan Tekke’ye soralım; Visca ve Ozan Tufan böylesine bir maçta neden yedek kaldı? Ben açıkçası anlamadım. İşte oyuncu kalitesi böylesine büyük maçlarda farkını ortaya koyuyor. Maalesef Trabzonspor’un oyuncu kalitesiyle Fenerbahçe arasında çok fark var. Artık Bordo-Mavililer için tüm hesaplar Türkiye Kupası üzerine yapılacak.


Etiketler: #trabzonspor #Fatih Tekke

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